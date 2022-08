Am Mittwoch zwischen 14.30 und 20 Uhr ist auf ein Wohnhaus in Lambsheim geschossen worden. In der Ringstraße wurden laut Polizei die Scheibe in der Eingangstür und ein Wohnungsfenster eines Mehrparteienhauses beschädigt. Das Schadensbild weist auf Schüsse hin, mit welcher Waffe, ist aber noch unklar. Es könnte sich demnach um kleine Stahlkugeln für eine Schleuder, Diavolo-Projektile für Luftpistolen oder auch Pfeilspitzen handeln. Projektile wurden allerdings nicht gefunden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06237 9341100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.