Im Vorbeilaufen hat sich ein Unbekannter die Stofftasche eines Mannes geschnappt, der mit Krücke unterwegs war. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstagvormittag, gegen 9.30 Uhr, in Limburgerhof in der Unterführung der Rheinstraße. Der Fußgänger hatte seine Tasche an seiner Krücke hängen. Er rief dem Täter nach, worauf sich dieser nur umdrehte und den Mittelfinger zeigte. Nachdem der Täter aus der Stofftasche den Geldbeutel entnommen hatte, ließ er sie am Ende der Unterführung fallen. Der Täter wird als 1,90 Meter groß, schlank und zirka 30 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine blaue Hose sowie eine schwarze Jacke mit über den Kopf gezogener Kapuze. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.