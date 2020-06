Am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr hat ein Unbekannter einer 82-jährigen Dame die Tasche entrissen. Laut Polizeibericht passierte der Überfall in Höhe des Quadrats R 5, unmittelbar nach der Ausfahrt des Bauhaus-Parkhauses. Dort hielt der Dieb die wehrlose Fußgängerin am Arm fest und griff sich ihre Tasche. In der rot-schwarzen Stofftasche befand sich der Geldbeutel der Dame sowie weitere Wertgegenstände. Glücklicherweise blieb die von dem schnellen Vorgehen des Diebes überrumpelte Dame unverletzt. Der Unbekannte, dessen Alter die Seniorin nicht beschreiben kann, war etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und trug eine auffällige Kopfbedeckung. Eine junge Radfahrerin soll den Vorfall beobachtet und den Täter verfolgt haben. Diese junge Zeugin sowie weitere Personen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim unter der Telefonnummer 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.