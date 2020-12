Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 16.20 Uhr, die Verkehrsinsel an der Kreuzung Rappengasse/Im Sand in Harthausen beschädigt und ist weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein Zaun teilweise aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens und der Unfallhergang seien derzeit unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.