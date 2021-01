Am Donnerstag zwischen 10.30 und 11 Uhr hat ein 52-Jähriger seinen grauen Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße in Neuhofen abgestellt, um einzukaufen. Bei der Rückkehr stellte er laut Polizei einen frischen Schaden am Heck seines Autos fest. Der Unfallverursacher war geflüchtet. Aufgrund der Höhe der Anstoßstelle könnte es den Beamten zufolge bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Transporter oder einen ähnlichen Wagen handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.