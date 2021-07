Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Lambsheim gewütet. So wurden Polizeiangaben zufolge vor der Kindertagesstätte Lambiland Glasflaschen auf dem Boden zertrümmert. Zudem haben der oder die Täter einen Briefkasten und einen Mülleimer aus der Verankerung gerissen, um sie dann in den Gartenbereich der Kita zu werfen. Dasselbe Schicksal ereilte einen Mülleimer in der Mühltorstraße. An diesem konnten laut Polizei DNA-Spuren gesichert werden. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 06237 9341100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de bei der Polizeiwache Maxdorf melden.