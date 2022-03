Am Samstag ist laut Polizei in der Dresdener Straße, Ecke Oppelsweg, in Böhl-Iggelheim ein augenscheinlich mit eigener Körperkraft umgebogenes Straßenschild festgestellt worden. Einen Verkehrsunfall halten die Beamten aufgrund der Spurenlage für unwahrscheinlich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.