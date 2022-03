In der Nacht von Montag auf Dienstag ist von bislang unbekannten Tätern bei gleich mehreren im Ortsgebiet von Limburgerhof geparkten Autos jeweils eine Scheibe eingeschlagen und aus dem jeweiligen Fahrzeug das Lenkrad gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei haben die Diebe bei einem Wagen außerdem das fest verbaute Navigationssystem an sich genommen. In einem Fall waren darüber hinaus keinerlei Aufbruchsspuren zu erkennen, so die Beamten. Offenbar haben die Täter bei dem Wagen das sogenannte Keyless-Go-System auf elektronischem Wege überwunden, nehmen die Polizisten an. Personen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden – unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.