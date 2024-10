Ein vom 30-jährigen Besitzer am Freitagabend verschlossen vor einem Haus in der Rehbachstraße in Neuhofen abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Peugeot ist in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag von unbekannten Tätern gestohlen worden. Das Krad hat laut Polizei einen Wert von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 entgegen.