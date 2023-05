Ein Passant hat die Polizei am Samstag um 9.20 informiert, dass in der Bahnhofstraße ein Kanaldeckel fehle. Die Behörde vermutet, dass die Täter diesen in der Nacht aus dem Kanalschacht gehoben und entwendet haben. Die Stadtwerke setzten einen neuen Kanaldeckel ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde kein Verkehrsteilnehmer gefährdet. Dennoch leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.