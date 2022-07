Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Vereinsheim in der Iggelheimer Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter durch eine Seitentür in das Vereinsheim des ortsansässigen Fußballvereins und entwendeten eine Kellner-Geldbörse und zwei Spardosen. Über die Höhe des Schadens machte die Polizei noch keine Angaben. Im nahegelegenen Umfeld des Vereins konnte später eine der Spardosen gefunden werden. Außerdem fanden sich in einem Gulli Aufbruchwerkzeug und eine Kapuzenjacke. Zudem wurde eine leere Getränkeflaschen sichergestellt, die nun spurentechnisch untersucht soll. Das Vereinsheim war bereits im Juni das Ziel von Einbrechern. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.