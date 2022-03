Gleich dreimal ist in der Nacht von Montag auf Dienstag Dieselkraftstoff aus Lkw gestohlen worden. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, wurden zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 4.30 Uhr, an drei Lkw in der Daimlerstraße in Speyer die Tankverschlüsse aufgebrochen und der Kraftstoff aus den Tanks gestohlen. Zu einem weiteren Dieseldiebstahl kam es in der Adolf-Cunz-Straße in Harthausen. Auch dort wurde die Tankabdeckung aufgebrochen, laut Polizei schon im Zeitraum zwischen 23. Februar und 8. März. Den entstandenen Schaden in Speyer beziffern die Beamten mit 1000 Euro. Zeugen, die Angaben machen können oder verdächtige Personen in den genannten Bereichen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.