Zumindest bei den beiden Autos, die in der Schifferstadter Selligstraße sowie in der Hans-Purrmann-Straße abgestellt waren, hatten die Täter leichtes Spiel. Die Fahrzeuge waren nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht abgeschlossen. Laut Polizei klauten Unbekannte in der Nacht zu Freitag die unter anderem die Fahrzeugdokumente und einen Geldbeutel. Bereits am Donnerstagabend zwischen 19 und 22.30 Uhr wurde in der Carl-Bosch-Straße in Limburgerhof ein Auto an der Beifahrertür aufgehebelt. Es fehlt ein geringer Bargeldbetrag. Ein paar Stunden später, Freitagmorgen gegen 5 Uhr, wurde eine zweistellige Bargeldsumme aus einem in der Kropsburgstraße in Limburgerhof geparkten Pkw gestohlen. Wie die Täter in das Auto gelangte, ist laut Polizei noch Teil der Ermittlungen. Sie erinnert daran, das Auto immer abzuschließen – auch wenn man es nur kurz verlässt. In den aktuellen sucht die Polizei nun Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Inspektion Schifferstadt melden – Telefon 06235/495-0, E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.