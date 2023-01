Von einem Raub in der Silvesternacht in Harthausen berichtet die Polizeiinspektion Speyer. Ein 21-Jähriger soll sich mit einem Taxifahrer über den geforderten Betrag von 20 Euro gestritten haben. Noch während der junge Mann deswegen mit der Taxizentrale telefonierte, kamen laut den Beamten zwei BMW angefahren, aus denen zwei Männer stiegen, die den 21-Jährigen ins Gesicht schlugen. Dieser war am Ende 50 Euro statt 20 los.