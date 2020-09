Mit einer Schleuder haben Unbekannte am Fenster eines Wohnhauses in Kleinniedesheim einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht. Wie die Polizei Frankenthal mitteilt, haben die Täter zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 19 Uhr, das doppelverglaste Fenster in der Straße Am Schlossgarten beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 313-0, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.