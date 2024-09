Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen zwischen 9 und 9.30 Uhr im Bereich „Am Schwarzweiher 3“ in Böhl-Iggelheim zwei Kanaldeckel am Fahrbahnrand herausgehoben und sie in einem Gebüsch abgelegt. Dort wurden die Abdeckungen laut Polizei entdeckt und wieder eingesetzt. Mögliche Geschädigte des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr oder mögliche Hinweisgeber auf die Täter werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235 495-0, zu melden.