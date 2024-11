Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Limburgerhof drei geparkte Fahrzeuge aufgebrochen und daraus unter anderem Elektrogeräte und einen Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilt, standen die Autos in der Hardenburgstraße und im Sachsenweg. Eines der Fahrzeuge war vermutlich unverschlossen, bei den anderen beiden Wagen wurde jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen, heißt es im Bericht weiter. Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern, ihr Fahrzeug nach dem Abstellen immer abzuschließen und darin keine Wertgegenstände zu belassen. Die Inspektion in Schifferstadt sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können: Telefon 06235 495-0, E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.