Das Feuer in einem Wohnhaus in der Langstraße in Hochdorf-Assenheim am Freitag, 13. August, ist laut Polizei an mehreren Stellen ausgebrochen. Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen und ein Brandgutachter hätten das Haus am Dienstag untersucht. Es hätten sich keine Hinweise für eine technische Ursache ergeben: „Zurzeit ist davon auszugehen, dass unachtsamer Umgang mit glimmenden oder glühenden Gegenständen Auslöser für das Feuer war.“ Bei dem Brand war ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden, hatte die Polizei mitgeteilt. Der Bewohner konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Laut Polizei ist das Gebäude teilweise bewohnbar. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat den Brandort freigegeben, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.