Prellungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, hat sich laut Polizei ein Radfahrer am Montag bei einem Unfall in der Speyerer Straße in Dudenhofen, Fahrtrichtung Speyer, zugezogen. Die Beifahrerin eines dort geparkten Autos habe die Tür des Wagens geöffnet, ohne auf den Verkehr auf dem Radweg zu achten. Der 58-jähriger Radler sei daraufhin mit der Beifahrertür kollidiert. Der Mann sei mit dem Brustbein auf den Rahmen der Beifahrertür und dann zu Boden gefallen, berichtet die Polizei weiter.