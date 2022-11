Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Schifferstadt löst sich zum Jahresende auf. Als Grund nennt ihr Vorsitzender ein Problem, mit dem viele Vereine zu kämpfen haben.

Die Ressourcen der Wählergemeinschaft reichen nicht mehr aus, um einen erfolgreichen Wahlkampf für die nächsten Stadtratswahlen 2024 zu organisieren, teilt die UWG in einer Pressemitteilung mit. 29 Mitglieder seien es zuletzt noch gewesen, sagt Vorsitzender Thomas Münz auf Anfrage der RHEINPFALZ. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2019 seien es noch „gut über 50“ gewesen. Einige hätten keine Zeit mehr gehabt, aktiv mitzuwirken. In den vergangenen Jahren habe die UWG auch keine neuen Mitglieder mehr gewonnen. „Die Leute engagieren sich nicht mehr so stark in der Politik“, sagt Münz. Dass Vereine Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu finden, beobachtet er auch an anderen Stellen.

In ihrer Mitgliederversammlung am 15. November hat die UWG nach eigenen Angaben einstimmig beschlossen, sich zum 31. Dezember aufzulösen. „Es hätte keinen Sinn gemacht, noch ein Jahr bis zur Kommunalwahl zu warten“, sagt Münz. „Das ändert nichts an der Situation.“ Bis der Auflösungsprozess abgeschlossen ist, könnte es noch das gesamte kommende Jahr dauern, schätzt der Vorsitzende. Zum Beispiel müssten Kündigungsfristen von Verträgen eingehalten werden.

Münz sitzt als einziges Mitglied der UWG im Stadtrat. Dort will er nach der Auflösung auch für den Rest der Legislaturperiode als parteiloses Mitglied aktiv bleiben. Ob er sich politisch umorientieren wird, lässt er noch offen. „Das wird sich mit der Zeit ergeben.“

Die UWG trat erstmals 2009 als „Wählergruppe Dr. Magin“ bei den Kommunalwahlen in Schifferstadt an. Sie ging aus der 2007 gegründeten Bürgerinitiative „Pro Schifferstadt“ hervor. Die Initiative bemühte sich in ihren Anfangsjahren um die Aufarbeitung der Affäre um die Stadtsparkasse Schifferstadt, die der Stadt Schulden im zweistelligen Millionenbereich bescherte.