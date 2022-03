Rund 30.000 Euro pro Jahr kostet die Entsorgung von illegal abgelegtem Müll in der Gemeinde Römerberg. Am Samstag trafen sich freiwillige Helfer wieder zum Großreinemachen in der Natur. Der traurige Jackpot: der Heiligensteiner Bahnhof.

„Das Gebiet dort war sehr ergiebig“, sagt Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (B90/Die Grünen) in seiner Bilanz. Alleine rund um den Bahnhof habe man 20 Säcke gefüllt. Leider gilt wohl: „Überall, wo sich Fahrzeuge bewegen, gibt es viel Müll.“ Mit Verweis auf die Funde auf Parkplätzen im Dudenhofener Waldgebiet meint der Gemeindechef nicht ohne Sarkasmus: „Autoreifen gehen im Moment auch wieder sehr gut.“ Es seien in Römerberg zwar nicht so viele wie in der Nachbargemeinde gefunden worden, die Aufmachung sei indes die gleiche.

Als „ertragreich“ habe sich auch das Gebiet entpuppt, das unmittelbar an das Gelände des Lidl-Markts zwischen Heiligenstein und Mechtersheim angrenzt. „Das liegt nicht an dem Markt an sich, sondern daran, dass liegen gebliebene Dinge vom Parkplatz durch Windstöße in die Natur geweht werden“, zeigt Hoffmann auf. Hauptproblem in allen drei Ortsteilen: Plastikmüll. Aber auch Schirmständer oder Teile von Motorrädern haben fleißige Hände zusammengetragen. 120 Personen sind laut Hoffmann in Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim ab 10 Uhr ausgeschwärmt. „90 waren angemeldet. Dass es mehr waren, haben wir gemerkt, als die Würschtel am Schluss nicht gereicht haben“, sagt Hoffmann und lacht. Für Nachschub habe er aber gesorgt.

Kitakinder als Umwelthelden

Die geringste Beteiligung hat der Bürgermeister in Mechtersheim festgestellt. „Hier ist angedacht, den Standort der Ausgabe zu verlegen und vielleicht auch die Reviere, die abgelaufen werden, zu verändern“, sagt er und kündigt eine Nachbesprechung an. Abgesehen von Vereinen seien etliche Familien mit Kindern beim zweiten Umwelttag in Römerberg unterwegs gewesen. In den kommenden Tagen werden sich noch Sprösslinge aus drei Kindertagesstätten auf den Weg machen, um sich als Umwelthelden mit Greifern und Müllsäcken zu beweisen.

Im September ist die nächste Aktion geplant: Rhine Clean up. Das Aufräumen soll sich dann auf das Rheinufer in Mechtersheim konzentrieren.