Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Natur, Umwelt und Klima retten – das ist gerade so in, dass es kaum noch auszuhalten ist. Klar, dass dabei auch die Kommunen mitmachen wollen. Denn ohne Natur, Umwelt und Klima gibt es in Zukunft keinen