Aus dem ehemaligen Stadtfriedhof in Schifferstadt wird ein Stadtpark – was als Projekt schon seit geraumer Zeit planerisch in Arbeit ist, spiegelt sich nun auch „offiziell“ im Namen wider. Eine Firma für die Umgestaltung der Freifläche kann beauftragt werden, im Februar soll es losgehen.

268 Vorschläge, wie denn die frühere Begräbnisstätte nach ihrer Umgestaltung heißen soll, haben Schifferstadter Bürgerinnen und Bürger gemacht – am Tag der Städtebauförderung im Jahr 2022