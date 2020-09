Seit der Sperrung der Hauptstraße wegen der Neugestaltung des Kreuzplatzes wird der Verkehr durch enge Gassen umgeleitet. Dass einige der Autofahrer dort viel zu schnell fahren und es zu gefährlichen Situationen kommt, beklagen einige Anwohner.

Schlimmer: Eine Katze und ein Hund sind bereits in der Greifengasse überfahren worden. Laut Anwohner Oskar Schmidt fuhr am Donnerstag gegen 10 Uhr ein Mercedes der A-Klasse mit Speyerer Kennzeichen mit unangepasster Geschwindigkeit durch die Greifengasse, obwohl in der schmalen Straße auf der einen Seite Autos parkten und Personen auf der Straße waren. „Er fuhr dicht an der Hauswand auf dem gekennzeichneten Gehweg entlang und überfuhr eine dort liegende Siam-Katze“, schreibt Schmidt. Der Fahrer sei unbeeindruckt weitergefahren „und ließ das tote Tier und die drei entsetzten Anwohnerinnen schnellstmöglich hinter sich“. Eine Woche zuvor sei an gleicher Stelle ein Hund totgefahren worden. Polizei und Ordnungsamt müssen endlich für die Einhaltung der Verkehrsregeln sorgen, finden neben Schmidt auch die Nachbarinnen Ruth Sellinger und Stefanie Rust und Oskar Schmidt.