Die Umkleide und die Dusche für die Bauhofmitarbeiter in Beindersheim müssen dringend saniert werden. Der Bauausschuss hat die Gemeinde jetzt einstimmig dazu ermächtigt, sich Hilfe bei einem Fachplaner zu holen. Im Zuge dessen soll auch die Toilette auf dem Friedhof repariert werden.

Politiker, auch auf lokaler Ebene, drücken sich in der Regel eher diplomatisch aus. Wenn sie also mal deutlich werden, will das etwas heißen. Beindersheims Bürgermeister Ken Stutzmann