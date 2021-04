Die Kreuzung von Kelten- und Speyerer Straße soll umgestaltet werden. Derzeit ist sie schwer einsehbar – und die Autos parken zu nah an einem Privatgrundstück. Eine Testphase soll zeigen, ob die Ideen etwas bringen. Aber ein bisschen was gibt es noch zu klären.

„Wir wollen die Situation dort entschärfen“, sagt der Fußgönheimer Ortsbürgermeister Jochen Schubert (FWG) über die Kreuzung zwischen Speyerer Straße und Keltenstraße. Am Eckgrundstück ist eine große Pflasterfläche, auf der Autos parken. Das ist dort auch erlaubt, ein Schild weist das Areal als Parkplatz aus. Doch es ist nicht ungefährlich – beim Rückwärtsfahren stoßen sie direkt auf die Straße. Die Ecke ist relativ unübersichtlich. Und: Die parkenden Autos fahren immer wieder bis an die angrenzende Grundstücksmauer heran – und offenbar manchmal auch dagegen. Es komme ebenfalls vor, dass Fahrzeuge beschädigt werden, sagt Schubert. Darauf habe ihn der Eigentümer des Eckgrundstück aufmerksam gemacht, und ein Termin vor Ort hat den Eindruck bestätigt.

Die Verwaltung hat nun begonnen, Parkbuchten einzuzeichnen, was bislang nicht der Fall war. Doch das generelle Ziel ist, den gesamten Kreuzungsbereich umzugestalten. „Es werden wohl Parkplätze wegfallen“, sagt Schubert. Vorgesehen ist, zwei Stellplätze in der Mitte des Platzes zu schaffen. Der Gehweg soll klar abgegrenzt und durchgängig 1,20 Meter breit werden. Zudem soll eine Überquerungshilfe über die Keltenstraße entstehen. Hier sollten die Sichtbereiche frei gehalten werden, findet André Voges von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Maxdorf.

Dauerparkern Einhalt gebieten

Apropos gute Sicht: Die wird durch diese etwas luftigere Gestaltung im Kurvenbereich ohnehin verbessert, worauf die Polizei Wert legt. Ihrer Einschätzung zufolge sollten diese Flächen auch nicht mehr beparkt werden dürfen. „Wir haben noch Pflanzkübel im Bestand, die wir hinstellen können“, sagt Ortsbürgermeister Schubert. Denn bevor die Bauarbeiten an der Kreuzung beginnen, soll die Umgestaltung in einer Art Provisorium passieren. Wenn sich die neue Verkehrssituation bewährt hat, könne die Ausgestaltung der Pflasterung und der Pflanzinseln folgen. Der Fußgönheimer Planungs- und Bauausschuss ist mit diesem Vorgehen einverstanden.

Zwei Dinge muss die Verwaltung noch klären: Marie-Luise Klein (SPD) fragt sich, ob es nicht doch möglich ist, einen weiteren Parkplatz zu schaffen. „Das wäre gut, denn in der Speyerer Straße ist beim Parken immer Not am Mann“, sagt sie. Und Lothar Straßer (CDU) fordert, die erlaubte Parkzeit im Kreuzungsbereich zu begrenzen, um möglichen Dauerparkern Einhalt zu gebieten.