Der Schifferstadter Bahnhofsvorplatz soll schöner werden. Die Stadtverwaltung wollte daher von den Bürgern wissen, wie sie den Vorplatz und die angrenzende Bahnhofs- und Alleestraße beurteilen. Rund 400 Fragebögen wurden ausgefüllt, teilt Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) mit. „50 in Papierform, 350 online. Das ist sehr gut. Ich freue mich riesig.“ Das Büro WSW werte die Bögen derzeit aus. Volk rechnet damit, dass in der Sitzung des Ausschusses Projekt Soziale Stadt am 16. September erste Ergebnisse vorgestellt werden können.

Eine gute Alternative, findet die Bürgermeisterin

Eigentlich hätten sich die Bürger zur Umgestaltung in Workshops einbringen sollen. Eine erste Veranstaltung war für Mai geplant, aufgrund der Corona-Pandemie aber nicht umsetzbar. Da die Umgestaltung über das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt läuft, ist Bürgerbeteiligung jedoch nicht nur gewünscht, sondern ein Muss. Die Fragebogen-Aktion war laut Volk eine sehr gute Alternative. Die Teilnehmer konnten beispielsweise ankreuzen, wie ihnen das Gebiet gefällt, warum sie dort unterwegs sind, wie die Verkehrssituation ist und was ihnen fehlt. Für die persönliche Note war es möglich, einige Zeilen zur Aufenthaltsqualität oder den Wünschen für die Gestaltung der Teilbereiche aufzuschreiben. Das Fazit der Aktion bisher: Die Stadt will zukünftig diese Art der Bürgerbeteiligung beibehalten – als Zusatz auch dann, wenn Workshops wieder möglich sind.