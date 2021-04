Bis Ende Januar gilt der Lockdown noch – mindestens. Wie sehr nimmt dieser Umstand die Menschen mit? Welche Ängste und Sorgen haben sie? Wir haben mit Leuten auf dem Schifferstadter Wochenmarkt gesprochen, wie es ihnen in der Pandemie geht, wie sie zum verlängerten Lockdown stehen und wie sie dennoch positiv den Alltag meistern.

Eins gleich vorneweg: Querdenker haben wir auf dem Schillerplatz in Schifferstadt nicht getroffen. Alle Befragten akzeptieren die Entscheidung der Politik, das öffentliche Leben auf das absolut nötige Mindestmaß zu beschränken, um das Coronavirus auszubremsen. Allerdings werfen sie und einige Passanten, die nicht mit Namen in die Zeitung wollen und deshalb nicht gesondert erwähnt werden können, den Verantwortlichen auch manches Versäumnis vor. So beklagt eine mehrfache Mutter im Vorbeigehen, dass die Regierung in dem Dreivierteljahr seit dem ersten Lockdown noch immer keine einheitliche, sinnvolle Handhabe für den Umgang mit der Pandemie für die Schulen gefunden hat. Sie und viele andere fragen sich, wie soll das weitergehen?

Detlef Schulz wiederum begrüßt zwar den verlängerten und verschärften Lockdown. „Doch das hätte viel früher und viel strenger durchgeführt werden müssen, dann hätten wir das Problem in diesem Ausmaß jetzt vielleicht nicht“, findet er. Mit den Corona-Verordnungen hat sich der 72-jährige Schifferstadter arrangiert. „Es wird allerdings langsam ein bisschen langweilig“, kommentiert er das eingeschränkte Freizeitangebot. Immerhin sei die Lage nicht so schlimm wie andernorts. „Wir dürfen tagsüber ja noch nach draußen und können uns etwas bewegen“, gibt er zu bedenken. Wenn sich alle an die Regeln halten und nach und nach impfen lassen, „kommen wir vielleicht schneller durch die Pandemie“, hofft er. Denn seinen Freundeskreis vermisst Schulz schon, all die gemeinsamen Treffen. Aber selbst unbekümmertes Einkaufengehen ohne Maske und Abstandhalten fehlt ihm.

„Meine Stimmung ist gut“, erklärt Patrizia Orttmann (32) aus Schifferstadt. Sie ist gerade mit ihren Kindern in der Innenstadt unterwegs. Dass der Lockdown verlängert wird, sei ja abzusehen gewesen. „Mich verwundert eher, dass die Regierung nicht schon vor Weihnachten die Notbremse gezogen hat, wie es die Bundeskanzlerin ja auch gefordert hatte“, sagt sie. Vielen Menschen sei anscheinend nicht bewusst, wie angespannt die Lage etwa in den Krankenhäusern schon jetzt sei und wie sehr das Personal dort täglich mit der Pandemie zu kämpfen habe. Im Moment wünscht sich die 32-Jährige vor allem für ihre Kinder, dass sie bald wieder ihre Freunde treffen und auf dem Spielplatz mit ihnen Spaß haben können. Es freut die Schifferstadterin, dass so schnell Impfstoffe entwickelt worden sind. Der Impfstart sei ebenfalls alles in allem gelungen. „Wenn das so weitergeht, werden sich die Dinge vielleicht ab Sommer wieder normalisieren“, sagt sie vorsichtig optimistisch.

Impfstart macht Mut

„Was sein muss, muss sein“, erklärt Bernd Schuh aus Schifferstadt mit typisch pfälzischem Pragmatismus. Der 62-Jährige steht mit korrektem Abstand in der kleinen Warteschlange vor dem Marktstand, die Mund-Nasen-Maske hat er richtig aufgesetzt. Dass es mittlerweile Impfstoffe gegen das neue Coronavirus gibt und die ersten Dosen besonders gefährdeten Mitmenschen auch schon verabreicht werden, nährt seine Hoffnung, dass die Pandemie eines nicht allzu fernen Tages überstanden sein wird und er endlich wieder seine Freunde treffen kann. Denn Geselligkeit gehört nun mal ebenfalls zum Pfälzer Leben, und das vermisst Schuh aktuell schon.

Florian Thomas (38) aus Schifferstadt arbeitet zurzeit im Homeoffice und muss gleichzeitig seine drei Kinder betreuen. „Das ist schon anstrengend“, gibt er zu. „Aber wir machen das Beste draus“, sagt er, während er geduldig die Fragen beantwortet und für eine schnelle Erledigungen auf dem Wochenmarkt mit ordentlichem Abstand ansteht. Seine drei Schützlinge begleiten ihn natürlich. „Wir versuchen, immer wieder auch mal was Schönes zu machen und jeden Tag möglichst schön zu gestalten“, verrät er. Da helfe selbstredend gutes Wetter. Mut macht dem Familienvater der erfolgreiche Impfstart. Mit den Impfungen in Kombination mit dem Lockdown werde es hoffentlich gelingen, dass Virus einzudämmen und sich von all den Einschränkungen irgendwann wieder verabschieden zu können. „Denn ich hätte gerne mehr Kontakt zu meiner restlichen Familie, den Freunden und den Kollegen“, erzählt er.