Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Haidwaldschule in Maxdorf platzt aus allen Nähten – und in den nächsten Jahren wird die Situation noch schlimmer. Es soll umgebaut und erweitert werden. Ideen dafür liegen bereits in der Schublade. Doch mit der Umsetzung ist es so eine Sache.

Er hat Gefallen an der Aufgabe gefunden, und doch ist Joachim Becker auch sichtbar hin- und hergerissen. „Die Situation ist wunderschön, aber auch extrem kritisch“, sagt der Architekt