Landrat Clemens Körner hat ein Hilferuf des Partnerkreises aus Oppeln (Polen) erreicht, der wiederum seinen Partnerkreis Kalusch in der Ukraine mit Hilfsgütern unterstützen möchte. Mit seinen Gemeinden und deren Bürgern will der Kreis helfen.

Nach Rücksprache mit seinen Gemeinden ist die Hilfsaktion organisiert worden. Die vom Partnerlandkreis Oppeln gewünschten Hilfsgüter sollen über Stellen in den Orten eingesammelt werden. Der Transport nach Oppeln in Polen ist organisiert, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Von dort aus werden die Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. Landrat und Bürgermeister bitten die Bürger um folgendes Hilfsmaterial: Medizinprodukte wie Verbände, Druckverbände, Bandagen, Wundauflagen, Verbandskästen, Rettungstaschen, Bluttransfusionssysteme, Rettungsdecken, medizinischer Alkohol, Einweghandschuhe, Schmerz- und Beruhigungsmittel, blutstillende Mittel, Tragbahren. Allgemeine Artikel: Knieschoner, Thermounterwäsche, Stiefel, Schlafsäcke, Isomatten, Powerbanks, Taschenlampen, Ferngläser.

Diese Sammelstellen wurden unter anderem eingerichtet: Gemeinde Limburgerhof, Chenover Straße, Donnerstag und Freitag sowie samstags 8 bis 18 Uhr, Verbandsgemeinde Maxdorf, Rathaus, Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr sowie Montag 14 bis 16 Uhr und Donnerstag 14 bis 18 Uhr, Mutterstadt, Garagen Rathausplatz, Dienstag 14 bis 17 Uhr und Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Neuhofen (ab 10. März), Industriestraße 11 a, Dienstag 10 bis 12 Uhr und Donnerstag 14 bis 16 Uhr, Schifferstadt Jugendtreff, Neustückweg 1, Donnerstag 16 bis 21 Uhr und Samstag 9 bis 13 Uhr, Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim , Karl-Wendel-Grundschule, Mühltorstraße 25, Montag und Mittwoch 18 bis 19.30 Uhr sowie samstags 15 bis 16.30 Uhr, Bobenheim-Roxheim, Freiwillige Feuerwehr, Pfalzring 1, Montag bis Mittwoch plus Freitag 8 bis 12 Uhr sowie montags 14 bis 18 Uhr, donnerstags 8 bis 20 Uhr, samstags, 9 bis 12 Uhr, Otterstadt, Sommerfesthalle an der Kollerstraße, Dienstag und Donnerstag 15 bis 17 Uhr, Spendenkonto des Kreises: Verwendungszweck „Ukraine“, IBAN DE21 5455 0010 0193 9148 50.