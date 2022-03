Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen richtet eine Sammelstelle für Hilfsgüter ein, mit der die Menschen in der Ukraine unterstützt werden sollen.

Sie befindet sich im Pfarrheim St. Heinrich in der Johann-Walter-Straße 4 in Dudenhofen, das die Pfarrgemeinde Hl. Hildegard zur Verfügung gestellt hat. Die Sammelstelle hat freitags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Hintergrund ist der Hilferuf aus Oppeln, des polnischen Partnerkreises des Rhein-Pfalz-Kreises, der wiederum seinen Partnerkreis Kalusch in der Ukraine unterstützen will.

Benötigt werden laut Verbandsgemeinde folgende Dinge: Medizinprodukte (originalverpackt und nicht abgelaufen), Hygiene- und Reinigungsmittel (zum Beispiel Duschbad/Seife, Zahnpasta, Binden/Tampons, Windeln, Toilettenpapier oder Waschmittel), Lebensmittel (keine Frischwaren oder leicht verderbliche Produkte, lange Haltbarkeit, robuste Verpackung), Kleidung und Schuhe (nur Neuware).

Wer weitere Informationen benötigt, kann sich an den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Reinhard Burck (Grüne), wenden: Telefon 0163 2345539, E-Mail reinhard.burck@vgrd.de. Für Geldspenden hat der Rhein-Pfalz-Kreis ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE21 5455 0010 0193 9148 50, Verwendungszweck „Ukraine“.