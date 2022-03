Mit dem Leitgedanken „Bürger helfen Bürgern in der Ukraine“ will Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) eine regionale Initiative unterstützen, um den Menschen im Kriegsgebiet unbürokratisch und direkt zu helfen.

„Sowohl als Bürgermeister wie auch als Vorsitzender des DRK Ortsvereins möchte ich die Bürger Neuhofens bitten, sich mit Spenden zu beteiligen“, sagt Ralf Marohn. Welche Hilfsgüter in der Ukraine dringend benötigt werden, weiß der Ortsbürgermeister sozusagen aus erster Hand. Edith Wüst, eine langjährige Kollegin in seinem Unternehmen Far Eastern Consulting, stammt aus der Ukraine und ist in Limburgerhof zu Hause, berichtet Marohn. Einige ihrer Verwandten leben noch in ihrer früheren Heimat. Zu ihnen hält sie einen regen Kontakt. Durch seine Mitarbeiterin hat Marohn auch erfahren, dass sich im Rhein-Neckar-Dreieck 300 bis 400 Bürger ukrainischer Abstammung mit ihren Landsleuten austauschen. Auch sie wissen, was derzeit gebraucht wird. Und haben sich privat organisiert, um direkte Hilfe zu leisten und Hilfsgüter bis zur 1250 Kilometer weit entfernten ungarisch-ukrainischen Grenze zu bringen. Dort werden die Waren auf ukrainische LKW umgeladen und verteilt.

Wichtig sei, dass nur dringend benötigte Artikel in die Ukraine geliefert würden und die Logistik von Fahrern mit Orts- und Sprachkenntnissen organisiert werde. Nach Aussage der Helfer werden aktuell vorrangig Artikel benötigt, die für das Überleben außer Haus wichtig sind – etwa Campingkocher und -geschirr, Schlafsäcke und Decken, aber auch Hygieneartikel sowie Kindernahrung und Windeln. Die Waren würden mit Spendengeldern in Deutschland gekauft.

Von Bürgern angesprochen, wie sie helfen können

Der Bürgermeister berichtet, er sei in den letzten Tagen öfter von Neuhofenern zu dem Kriegsgeschehen angesprochen worden, verbunden mit der Frage, wie man helfen könne. Ihn persönlich bewegt dieses Thema ebenso sehr und ihm ist wichtig, zusammenzuhalten und auf jeder Ebene gegen Putin zu kämpfen und zu helfen, wo es möglich ist. „Wer direkte Hilfe leisten und sicher sein möchte, dass die Spendengelder direkt ankommen, kann über das DRK der Initiative im Rhein-Neckar-Dreieck spenden“. Seitens der Ortsgemeinde kann zusätzlich der neue Bürgerbus zur Verfügung gestellt werden, um Hilfsgüter an die ungarisch-ukrainische Grenze zu bringen und von dort Flüchtlinge mitzunehmen. Zudem haben sich alle Bürgermeister der Verbandsgemeinde drauf verständigt, die Aktion zu unterstützen. Für Sachspenden richtet die Verbandsgemeinde zentrale Annahmestellen ein. Eine davon ist in der Industriestraße 11a in Neuhofen. Sie ist ab sofort dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Kleidung und Spielsachen werden nicht gebraucht.