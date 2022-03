Ein Bild soll helfen: Der Fotograf Gernot Haida aus Neuhofen, der in der Region durch seine Multiversion-Shows bekannt ist, möchte gern auf seine Weise Geld für die Notleidenden in der Ukraine sammeln. Dafür versteigert er eine seiner Reisefotografien in Großformat.

Auf seiner Facebook-Seite hat Haida, der sich selbst der Fernwehfotograf nennt, die Versteigerung gestartet. Über das Portal, aber auch per E-Mail kann für das Bild noch bis zum 31. März geboten werden. Es zeigt eine Zypressengruppe inmitten frühlingshafter, strahlend grüner Felder in der südlichen Toskana zwischen den Städten Montalcino und Montepulciano. Der Landstrich ist geprägt von sanften Hügeln und wird von einem offenen, weiten Himmel überstrahlt. „Für mich ist es eine der ergreifendsten Landschaften, die ich kenne. Einerseits ist es landwirtschaftlich genutzte Erde, andererseits aber auch eine urgewaltige Szenerie aufgrund der Bodenverwerfungen durch den Vulkan Monte Amiata“, beschreibt Haida seine Aufnahme. Die friedvolle Atmosphäre soll ein Gegenzeichen zu Hass, Not und Leid sein.

Finanzierung von Sachspenden

Haida hofft, dass für den Druck auf Alubond-Platte im Format von 170 mal 75 Zentimetern viel Geld zusammenkommt. „Der Verkaufspreis wird eingesetzt, um dringend benötigte Dinge, wie zum Beispiel Kindernahrung, Medikamente, Verbandszeug, Hygieneartikel, Isomatten, Schlafsäcke und vieles mehr einzukaufen“, informiert er. Die Sachspenden sollen dann bei einer Sammelstelle der Verbandsgemeinde Rheinauen abgegeben werden, anschließend werden sie direkt mit einem Konvoi in die Ukraine gebracht.

Noch Fragen?

Geboten werden kann via Facebook-Messenger über die Facebook-Seite „Fernwehfotograf“ oder per E-Mail an info@der-fernwehfotograf.de.