Knapp 4000 Euro hat Otto Weisenbach aus Maxdorf an Spenden für die Ukraine gesammelt. Davon hat er Hilfsgüter gekauft und alles an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Es soll nicht die letzte Tour bleiben.

Besonders stolz ist Otto Weisenbach auf die 110 Kilogramm Brot, die er ins polnische Powiat an die Grenze zur Ukraine gebracht hat. „Ein Anruf bei der Bäckerei Jülly in Lambsheim und schon war das klar“, sagt der Maxdorfer. Auch im Logistikzentrum, in dem die Hilfsgüter gesammelt wurden, war die Begeisterung über die Backwaren groß, erzählt Weisenbach. Als der Krieg in der Ukraine mit der Invasion Russlands vor gut zwei Monaten begann und er immer mehr Bilder voller Elend und Leid aus dem Krisengebiet sah, packte es ihn. „Ich wurde emotional komplett durchgeschüttelt“, sagt Weisenbach. Irgendwas muss er doch tun können, dachte er sich und begann, Hilfsgüter zu spenden – und selbst Geld einzusammeln.

Der Maxdorfer will wieder losfahren

Weisenbach ging in Maxdorf von Haustür zu Haustür und bat um Spenden, die Kreisverwaltung genehmigte die Sammelaktion ohne Probleme, sagt er. Schnell kamen 4000 Euro zusammen, von denen er Lebensmittel, Konserven, Hygieneartikel und Verbandsmaterial kaufte. Händler unterstützten ihn durch ordentliche Rabatte beim Einkauf. „Eine Tonne Mineralwasser haben wir besorgt“, sagt Weisenbach. Mit einem Freund lud er alles in einen Sprinter und los ging es Ende April nach Polen, wo das Logistikzentrum eine Zwischenstation für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine darstellt. „Die Dankbarkeit vor Ort war immens“, sagt Weisenbach, „alle waren nett und zuvorkommend.“ Es soll nicht die letzte Tour gewesen. Der Maxdorfer will wieder an die Grenze fahren und sammelt weiter Spenden. Und Brot dürfte er ebenfalls wieder im Gepäck haben.