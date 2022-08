Mit einer Typisierungsaktion möchten die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Böhl-Iggelheim einen Stammzellenspender für den 13-jährigen Leandro-Justin finden.

Leandro-Justin aus Böhl-Iggelheim ist 13 Jahre alt und ein lebensfroher und herzlicher Junge. Im November vergangenen Jahres wurde bei dem Siebtklässler ein Tumor im Unterbauch entdeckt. Vier Monate lang herrschte Ungewissheit, um welche Art von Tumor es sich handelt. Dann kam der Schock: Es handelt sich um das Langerhans-Sarkom, eine sehr seltene Erkrankung. Zwar begannen die Ärzte gleich, den Jungen mit einer Chemotherapie zu behandeln, doch er benötigt dringend eine Stammzellenspende.

Um dem Realschüler zu helfen, packen viele mit an. Bereits bei einer ersten großen Typisierungsaktion Anfang Juli in Gommersheim haben sich zahlreiche Böhl-Iggelheimer registrieren lassen, doch der passende Spender für Leandro-Justin war noch nicht dabei. Und da seine Familie auch finanzielle Unterstützung gebrauchen kann, entstand in den Reihen der First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Böhl-Iggelheim die Idee, eine eigene Typisierungs- und Benefizaktion durchzuführen.

Schirmherr der von der Feuerwehr organisierten und der Gemeinde veranstalteten Aktion ist Landrat Clemens Körner (CDU). Für Unterhaltung sind an diesem Tag der Kabarettist und Musiker Ramon Chormann, die Frühschoppler, die TC Big Band Haßloch sowie der Kinderzumlachenbringer zuständig. Für die Kinder gibt es zudem verschiedene Mitmach-Stationen. So bietet der THW Ortsverband Ludwigshafen etwa Kistenklettern und einen Bobbycar-Parcours an. Beim Torwandschießen und auf der Hüpfburg können sich die jungen Besucher ebenfalls austoben. Und wer sich besonders schick machen möchte, ist beim Kinderschminken richtig.

Feuerspieße der Feuerwehr

Neben mehreren Firmen, die die Veranstaltung unterstützen, bringen sich auch einige Vereine aus dem Ort ein, darunter die Sängervereinigung Iggelheim mit einem Kuchenverkauf und die Fußballer der SG Böhl-Iggelheim. Die Feuerwehr möchte zudem ihre beliebten Feuerspieße anbieten. Somit ist auch für Speisen und Getränke ausreichend gesorgt. Und alle Beteiligten hoffen, dass viele Menschen am Sonntag kommen und sich typisieren lassen, damit hoffentlich endlich der Lebensretter für Leandro-Justin gefunden wird.

Leandros Familie und Freunde richten über den offiziellen Aufruf der DKMS den dringenden Appell an alle, die sich bisher noch nicht per Wangenschleimhautabstrich für die Spenderdatei haben typisieren lassen, dies jetzt nachzuholen. „Helft uns und lasst euch registrieren, um unserem Liebling eine zweite Lebenschance zu geben“, bitten sie. „Wir wollen Leandro-Justin nicht verlieren“, sagen die Angehörigen. Und deshalb sind sie jedem dankbar, der sich als potenzieller Spender zur Verfügung stellt.

Noch Fragen?

Typisierungsaktion, Sonntag, 7. August, 10 bis 18 Uhr, an der Wahagnieshalle.