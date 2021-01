Kurz vor dem Jahreswechsel ist Kasimir Skuballa, die gute Seele des TV Hochdorf, am Mittwoch nach kurzer Krankheit im Alter von 82 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Frau Rosemarie. Der gelernte Maschinenbautechniker kam 1951 aus Ostpreußen in die Pfalz und war bis zu seinem Ruhestand bei Süd-Böhl tätig. Zuletzt galt seine ganze Leidenschaft aber dem TV Hochdorf. Er spielte zwar nie Handball, war dort aber Mädchen für alles, der Macher im TVH-Sportzentrum und die gute Seele des Vereins – ein Vorbild in Sachen Ehrenamt. Auch als Bandleader der Tanz- und Showband „Kasi Skuballa“ machte er sich einen Namen. „Er war ein ganz toller Mensch, den ich sehr vermissen werde“, bedauert TVH-Vorsitzender Christian Deller den Tod des väterlichen Freundes. „Kasi war einfach ein Mann für alles. „Mit ihm konnte man sich über alles unterhalten. Er hat jedem geholfen, ohne zu zögern. Es gab keinen Tag, an dem er nicht gut gelaunt in die Halle kam. Er wird uns allen fehlen“, sagt TVH-Kapitän Nikola Sorda.