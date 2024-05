Die Turnvereinigung Dannstadt bietet im Juni drei kostenlose Bewegungsangebote für Einsteiger verschiedener Altersgruppen an. Am 3. Juni startet mit Gym-Walking das Bewegungsangebot 1 für untrainierte Erwachsene und ältere Menschen. Von 8.30 bis 10 Uhr soll es laut Ankündigung mit Walking und mehr Schritt für Schritt zu mehr Fitness gehen. Treffpunkt ist der Rasenplatz des Sportzentrums, Angelstraße 17. Beim Bewegungsangebot 2, das am 6. Juni, 18.30 bis 20 Uhr, auf dem Kleinspielfeld des Sportzentrums beginnt, geht es um realistische Selbstbehauptung im Freien. Das Angebot richtet sich an Kinder ab zehn Jahren, Jugendliche und Erwachsene ohne Vorkenntnisse. Bewegungsangebot 3 richtet sich an Jugendliche und Erwachsene und beginnt am 5. Juni, 18.30 bis 20 Uhr, auf dem Kleinspielfeld des Sportzentrums. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Teamsportarten wie Ringtennis, Walking Football, Unihockey, Badminton und neue Trendsportarten.

Bereits am 25. Mai starten zwei weitere neue Angebote der TVD. Von 14 bis 17 Uhr wird die in den USA entstandene Ballsportart Pickleball vorgestellt. Dabei werden Badminton, Tennis und Tischtennis verbunden. Auf dem Außengelände der TVD stehen vier Spielfelder zur Verfügung. Und auch die Schachspieler sollen im Verein wieder auf ihre Kosten kommen. Die Schachspieler treffen sich von 14 bis 17 Uhr im Versammlungsraum der TV-Halle. Weitere Informationen im Netz unter www.tv-dannstadt.de.