Endlich können sie auf die Bühne: Die Akrobaten des Turn- und Sportvereins Gronau (TuS) zeigen das Beste aus zehn Jahren „Feuer und Flamme“. Nachdem die Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, steht nun der Jubiläumsshow nichts mehr im Weg. An drei Abenden präsentieren die 65 Künstler im Alter zwischen sieben und 51 Jahren in der TuS-Turnhalle ihre Höhepunkte der vergangenen Jahre. Laut Verein können sich die Besucher auf Showeinlagen freuen, die unter anderem inspiriert sind von Filmen wie „Dirty Dancing“ oder „Matrix“. Die Feuer-und-Flamme-Shows sind bekannt für ihre fantasievollen Kostüme, besonders glitzern sollen diesen bei einem Tanz, der in die Türkei entführen soll. Die Auftaktveranstaltung ist bereits ausverkauft, für die Shows am Freitag, 28., und Samstag, 29. April, Beginn jeweils um 18.30 Uhr, gibt es noch Karten per Telefon unter 0157 36122071.