Sportlich scheint der Turnverein (TV) Gut Heil Kleinniedesheim verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise gekommen zu sein. Kummer macht dem Verein jedoch der schlechte Zustand des Sportplatzes.

Zur Mitgliederversammlung in der Freilufthalle waren 47 von derzeit 522 Mitgliedern erschienen. Der stellvertretende Vorsitzende Eric Stenger berichtete, der Verein habe während der Pandemie versucht, den Sportbetrieb am Laufen zu halten, „was uns relativ gut gelungen ist“. Den Lockdown und die Schließung der Gaststätte habe man genutzt, um die Küche zu renovieren – mit rund 33.000 Euro bezifferte Kassenwart Stefan Stenger die Investition. Der Pächter habe sich infolge der Pandemie nicht mehr halten können. Mittlerweile habe man jedoch einen Nachfolger gefunden. Sorge bereiten dem Vorstand die Schäden am Sportplatz, die künftig den Wettbewerb Double gefährden könnten. Fruth schlug vor, die Aufgabe des Platzwarts auf mehrere Schultern zu verteilen.

Im vergangenen Jahr haben 23 Erwachsene und 15 Jugendliche das Sportabzeichen abgelegt – „nur drei, vier weniger als 2019“, sagte Fruth. Einen großen Zulauf mit zuletzt 25 Kindern habe es bei den Tanzmäusen gegeben – vermutlich, weil in der Umgebung vergleichbare Angebote für die Altersklasse fehlten. Sportwart Tim Fruth sagte, zurzeit gebe es 16 Übungsgruppen „mit fast allen Sportarten“. Schwerpunkte seien der Kinder- und Jugendbereich, Tanz, Leichtathletik und Angebote im Gesundheitsbereich. Es gebe jedoch kaum Angebote für das mittlere Alter um die 30. Für Sonntag, 24. Oktober, ist ein Wandertag im Ort geplant.

Verein schließt 2020 mit Plus ab

In der Vereinskasse gab es 2020 laut Kassenwart Stefan Stenger ein Plus von knapp 3800 Euro. An Corona-Soforthilfen habe der Verein 8400 Euro erhalten, davon seien 1400 Euro von der Ortsgemeinde gewesen. Die Wirtschaftskasse wies 2020 einen Fehlbetrag von 26.000 Euro auf. „Kerwe und Double fehlten uns als Einnahmen“, stellte Stenger fest.

Für 50-jährige Mitgliedschaft im TV wurden Brigitte Schaible, Maria Schwarz, Rainer Piszczan, Helmut Bollinger, Thomas Stutz und Ilse Messing geehrt, für 40 Vereinsjahre Renate Luthringshauser, Lother Jung, Christine Hofmann, Thorsten Puppe und Berthold Brinke. 25 Jahre sind Bozena Lisowski, Ulrike Winkler, Harald Winkler, Helge Stenger, Andrea Stenger, Eric Stenger, Ingo Rümmler und Irene Rümmler dabei.

Vorstand

Vorsitzende Katharina Orth, Stellvertreter Thorsten Uhrig, Kassenwart Stefan Stenger, Schriftführerin Valerie Weber.