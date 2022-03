Der TV 1864/04 Lambsheim hat eine neue Führung: In der Mitgliederversammlung am Freitag wurde Daniela Grimm zur Vorsitzenden gewählt. Mit Jörg Gülzow gibt es jetzt erstmals in der Geschichte des Turnvereins einen Geschäftsführer.

Dem Turnverein hat 14 Jahre lang Ingeborg Krauß als Vorsitzende vorgestanden. In ihrer Amtszeit wurde das sportliche Angebot aller Abteilungen stetig ausgebaut und der veränderten Nachfrage angepasst. Das Vereinsgelände mit Tennisplätzen, Sporthalle und Gaststätte wurde immer wieder modernisiert und für den Sportbetrieb optimiert. Der Vorstand bescheinigt Krauß einen sparsamen und effizienten Einsatz der finanziellen Mittel.

Daniela Grimm und Jörg Gülzow waren bisher stellvertretende Vorsitzende. Diese Ämter wurden nach Angaben von Pressewart Heinz Gerhard nicht wieder besetzt. Die weiteren Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands sind nach wie vor Paola Billau-Radke (Schatzmeisterin), Heinz Eckhardt (Schriftführer) und Ute Bertog (Mitgliederverwalterin).

Kein reines Ehrenamt

Mit der neuen Struktur an der Spitze wolle der TV den organisatorischen und sportlichen Anforderungen besser gerecht werden, meinte Gerhard. Das Amt des Geschäftsführers sei kein reines Ehrenamt, sondern werde im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung entlohnt. Um dies und andere Aufgaben in Zukunft finanziell bewältigen zu können, habe die Mitgliederversammlung eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um durchschnittlich zehn Prozent beschlossen.

In den Abteilungen Gesundheitssport, Handball, Tischtennis, Tanzen, Tennis und Turnen ist der Trainings- und Wettkampfbetrieb wieder angelaufen. Laut Gerhard könnten die Handballherren in die neu geschaffene Bezirksliga kommen, die erste Tischtennismannschaft steige in die zweite Pfalzliga auf.

Jahrzehntelange Vereinstreue

Für ihre langjährige Treue zum TV 1864/04 wurden etliche Mitglieder geehrt, darunter Heinz Baumann, Helmut Tartter, Werner Blasius und Ludwig Mäurer für jeweils 75 Jahre im Verein, Wolfgang Knoll für 70, Theo Lohr und Egon Steuer für je 60 sowie Anja-Heide Stephan und Horst Dannheim für 50 Jahre.