Der Widerstand im Ort, aber auch im Ortsgemeinderat Neuhofen gegen die neue Spielhalle in der Industriestraße war groß. Genützt hat es nichts, denn Mitte Juli hat die Verbandsgemeindeverwaltung nach Anordnung der Genehmigungsbehörde die Konzession für die Filiale der Spielhallenkette „Play-Point“ erteilen müssen.

Hauptargument der Gemeinde Neuhofen gegen die Spielhalle ist der Abstand zum Jugendzentrum: Liegt das innerhalb eines Radius von 500 Metern um die geplante Spielhalle, wäre das ein Grund, sie nicht zu genehmigen. Doch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als Genehmigungsbehörde und die Gemeinde Neuhofen sind die Sache mit zweierlei Maß angegangen: Die ADD hat von Grundstücksmitte zu Grundstücksmitte gemessen und festgestellt: der Abstand ist größer als 500 Meter. Die Gemeinde Neuhofen hat dagegen von Gebäudemitte zu Gebäudemitte gemessen, also den tatsächlichen Abstand. Da das Jugendzentrum am Rand eines sehr großen Grundstücks liegt, beträgt dieser tatsächliche Abstand der beiden Gebäude weniger als 500 Meter. Doch die ADD sieht das eben anders. Die Ortsgemeinde werde sich nun mit dem Spielhallenbetreiber arrangieren. Dieser gelte in der Szene als „einer der Guten“, erklärte Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP). Positiv sei, dass der Betreiber freiwillig das Mindestalter der Besucher auf 21 Jahre hochgesetzt habe. Sollte es allerdings einen Wechsel geben, werde die Gemeinde sich juristisch beraten lassen.