Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ortsgemeinde Heßheim will weiter eine Kita auf dem Friedhofsgelände in der Gerhart-Hauptmann-Straße bauen – trotz Gegenwinds aus der Bevölkerung. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses wurden Argumente gegen die Pläne entkräftet. Das Interesse der Kritiker selbst an der Debatte war gering.

Nur vier Bürger waren zur Sitzung gekommen. Bei der ersten Auslegung der Bebauungspläne, der sogenannten frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, waren neben