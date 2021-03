Die Kreisverwaltung wird vorerst keine neue Allgemeinverfügung erlassen, obwohl die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über einem Wert von 100 liegt. Das teilte Kreissprecherin Kornelia Barnewald am Freitag auf Anfrage mit. „Bevor wir jetzt eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die Anfang nächster Woche wieder überholt ist, warten wir lieber ab“, so Barnewald. Der Grund: Am Montagnachmittag findet der nächste Corona-Gipfel statt. Vertreter aus Bund und Ländern beraten dann, wie es bei der Bekämpfung der Pandemie weitergehen soll, und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Sollten sich die Politiker auf neue Regeln einigen, werde der Kreis sie anschließend umsetze. Barnewald rechnet jedoch nicht damit, dass das vor Dienstag der Fall sein werde. Das Kreisgesundheitsamt in Ludwigshafen, das auch für die Städte Frankenthal, Speyer und Ludwigshafen zuständig ist, meldete am Freitag weitere 19 bestätigte Corona-Fälle- Das Landesuntersuchungsamt gibt die 7-Tage-Inzidenz mit 102,2 an.