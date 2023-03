Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Alternative „Kerwe emol annerschd“ am Wochenende hat bei den Beindersheimern Anklang gefunden. Das bestätigt Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD) auf Anfrage. Für das Sommerfest am Samstag waren alle Karten verkauft worden, und auch bei den Angeboten am Sonntag herrschte reges Kommen und Gehen.

Nachdem im vergangenen Pandemiejahr gar nichts Kerweähnliches stattfinden konnte und die Rückkehr zur Normalität auch in diesem Sommer nicht möglich ist, sollte es diesmal