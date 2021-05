Bei weit über 30 Grad im Schatten sind am Freitag Tausende aus nah und fern an den Kollersee zwischen Otterstadt und Brühl sowie an den Großen Weiher zwischen Mechtersheim und Lingenfeld geströmt. Dennoch kann mindestens bis zum frühen Nachmittag keine Rede von Überfüllung an den Stränden und im Wasser sein. An den Zufahrtsstraßen sind aber wieder einige Falschparker aufgefallen.

Am Freitag, 12.30 Uhr: Die Sonne steht steil am wolkenlosen Himmel über dem Kollersee. Schon auf dem Deich sind ausgelassene Stimmen vom Uferbereich zu hören. Der Wind trägt aber nicht bloß den Schall ans Nordostufer des Gewässers. Auch Wasserpflanzen und anscheinend Blätter und Staub werden durch ihn in den Flachwasserbereich verfrachtet. Dort planschen Kinder jeden Alters und schwimmen Frauen und Männer verschiedener Generationen. Weiter draußen auf dem See sind außerdem einige Stand-up-Paddler unterwegs; andere lassen sich auf Luftmatratzen oder Booten einfach treiben.

Das junge Ehepaar Janine und Michael Reichling ist mit seinen beiden kleinen Kindern (zwei und vier Jahre) aus Bellheim zum ersten Mal an den Kollersee gekommen. „Eine gute Freundin hat mir den Tipp gegeben. Sie schreibt den Blog ,Pfalz mit Kids’“, sagt die Südpfälzerin, die sich am Ufer abtrocknet, nachdem sie gerade im See gewesen ist. Bei vielen Schwimmbädern sei der Baby- und Kleinkindbereich wegen Corona-Hygieneauflagen gesperrt, so auch in Bellheim. „Wir waren schon um 9.30 Uhr hier und gehen jetzt bald wieder nach Hause für den Mittagsschlaf der Kleinen. Am Kollersee gefällt es uns sehr gut“, sagt Janine Reichling. Die Wasserpflanzen stören weder sie noch die Kinder, teilt die junge Frau mit.

Kollersee statt Italien

„Es ist alles gut, bis auf das Wasser“, sagt dagegen eine Frau aus Ludwigshafen. Sie ist mit ihrem Mann und ihrer zwölfjährigen Tochter am Kollersee. „Wir sind in den beiden vergangenen Wochen schon drei- bis viermal hiergewesen. Das Wasser war am Anfang ganz sauber, aber jetzt sind da viele Algen“, informiert die Ludwigshafenerin. Die Familie will dennoch auch in den nächsten Tagen wieder an den See kommen.

Ohne Corona-Krise wären die drei für einen Badeurlaub ans Mittelmeer gereist. „Nach Italien oder Spanien wahrscheinlich – wir hatten diesmal noch keine Reise gebucht“, sagt die Mutter. Am Kollersee fühlten sich alle drei vor dem Virus sicher. Die vorgeschriebenen Mindestabstände würden eingehalten. Übervoll sei es an dem See bisher noch nicht gewesen.

Gegen 13.30 Uhr gibt es immer noch mehrere Dutzend freie Stellplätze auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz am Kollersee. Zu den dort bereits abgestellten Fahrzeugen zählen etliche mit HD-Kennzeichen für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis. In Baden-Württemberg haben am Donnerstag die Sommerferien begonnen. Daneben sind auch RP (Rhein-Pfalz-Kreis), GER (Stadt und Landkreis Germersheim) sowie SP (Speyer) zu finden. Wie öfter an den vergangenen Tagen, gibt es auch am Freitag etliche Falschparker auf der Zufahrtsstraße von Otterstadt kommend und an den abzweigenden Waldwegen, die für die Feuerwehr bei einem Brandfall freigehalten werden müssen.

Viel los am Großen Weiher

Elke und Rudi Dudenhöffer aus Bellheim sind seit Jahren Stammgäste am Großen Weiher in Mechtersheim. „Es sind in diesem Sommer mehr Leute hier, besonders seit drei Wochen“, sagt die Ehefrau am Freitag gegen 14.30 Uhr. „Wenn die Sommerferien in Rheinland-Pfalz vorbei sind, wird es wieder weniger werden“, nimmt ihr Gatte an. Die beiden haben ihren Stammplatz nahe an der Strandbar auf Mechtersheimer Gemarkung. Drüben, auf der Lingenfelder See-Seite, sei es nicht so schön, besonders was die Aussicht betrifft. „Dort ist auch weniger los“, sagt Rudi Dudenhöffer. Noch fühlten sie sich am „Mechtersheimer Weiher“ – trotz Corona und mehr Menschen – sicher. Die Abstände unter den Badegästen seien ausreichend groß.

Wohnungsrenovierung und Baden am Großen Weiher als Alternativprogramm zum Campen am Gardasee: Die Corona-Pandemie hat die Urlaubsgestaltung von Yvonne und Thomas Schubert aus Mechtersheim durcheinandergewirbelt. Das Ehepaar ist mit seinem achtjährigen Sohn an den See gekommen, den die Eltern schon seit der Kindheit zum Schwimmen nutzten. „In diesem Jahr sind wir aber zum ersten Mal hier. Die Renovierung ging vor. Ich bin positiv überrascht, dass es nicht voller ist“, sagt Thomas Schubert. Auch mit der Wassertemperatur könne sich die Familie anfreunden – der Große Weiher sei ihnen weder zu warm noch zu kalt.

Eine weite Anfahrt haben Max Schmierer aus Landau und seine Freundin aus Knittelsheim gerne auf sich genommen. Das junge Paar zieht Badeseen generell gegenüber Schwimmbädern vor. „Das ist uns zu kompliziert mit der Voranmeldung“, sagt Schmierer. „Man darf dort auch nur einen halben Tag bleiben, dann muss man raus. Und wenn man wieder hinein will und kann, zahlt man noch mal Eintritt“, teilt die Knittelsheimerin mit.

Ohne Corona wäre der Landauer zum Campen in den Süden gefahren. Seine Freundin hat einen Urlaub im Juni am Mittelmeer abgesagt, als die beiden noch kein Paar gewesen sind. In Mechtersheim fühlen die jungen Leute sich vor dem Virus sicher. Die in Rheinland-Pfalz geltenden Mindestabstände, 15 Meter an Land und drei Meter im Wasser, sehen sie gewahrt.