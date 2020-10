„Viele kleine Schritte gegen Corona“ ist das Motto des 45. Ökumenischen Hungermarschs, für den noch bis Ende Dezember gespendet werden kann. Und es kann auch gelaufen werden, denn trotz aller Corona-Einschränkungen konnten die Ehrenamtlichen den eigentlichen Hungermarsch auch dieses Jahr organisieren. Marschiert wird traditionell am zweiten Sonntag im Oktober, also am 11.

Darüber ist das Hungermarsch-Team nach eigenen Angaben besonders froh, denn: „Trotz der bisher überwältigenden Spendenbereitschaft sind weitere Schritte dringend notwendig, da in vielen Ländern Afrikas und Südamerikas das Leben noch stillsteht, die Menschen kein Einkommen mehr haben und ihre Reserven aufgebraucht sind.“ Darum wird diesmal kein konkretes Projekt unterstützt, sondern frühere Projekte erhalten Geld, um die Not wegen der Corona-Pandemie zu lindern. Von den eingegangenen Spenden konnten Teilbeträge zu jeweils 4000 Euro an Projekte auf den Philippinen, in Uganda, Burkina Faso, Kolumbien, Peru und in Tansania überwiesen werden.

Gestartet werden kann am Sonntag, 11. Oktober, von 9 bis 12 Uhr am Naturfreundehaus Böhl, In den Stümpfen. Dabei gilt die Corona-Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz. Zu Beginn muss jeder seine Kontaktdaten hinterlassen, Abstand- und Hygieneregeln sind einzuhalten und in den Wartebereichen muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Zu Beginn findet eine Andacht statt, bevor es auf eine große Runde (zehn Kilometern) oder eine kleine Runde (fünf Kilometer) geht. Auf die Verpflegung der Teilnehmer wird dieses Jahr verzichtet.

Noch Fragen?