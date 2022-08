Am Donnerstagmorgen ist ein Rentnerehepaar in Dudenhofen Opfer von Trickdieben geworden. Wie die Polizei mitteilt, verwickelte eine Frau das Paar vor der Haustür in der Hermann-Löns-Straße in ein Gespräch, indem sie behauptete den 87-jährigen Mann auf der Schule zu kennen. Das Gespräch verlagerte sich in die Wohnung, wo die Frau der 83-jährigen Ehefrau unter anderem Vorhänge anbot. Die 83-Jährige wurde im Gespräch plötzlich misstrauisch, gab vor, Essen kochen zu müssen, und bat die Unbekannte aus der Wohnung. Aus dem Schlafzimmer waren zwei Briefumschläge mit Bargeld aus der Schublade verschwunden, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass noch eine zweite Person in der Wohnung war. Der Schaden liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich. Die Tatverdächtige soll mitteleuropäisch aussehen und etwa 1,70 Meter groß und zirka 55 Jahre alt sein, sehr kräftig mit schwarzen, schulterlange Haaren. Sie trug ein schwarz-weißes Kleid.