Trickbetrüger stehen jetzt auch am Fahrbahnrand: Wie die Polizei Schifferstadt berichtet, hat am Samstagnachmittag der Fahrer eines vermeintlichen Pannenfahrzeugs, ein BMW mit ausländischem Kennzeichen, zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim an der dortigen Auffahrt zur Autobahn eine Frau durch Handzeichen zum Anhalten bewegt. Der Mann schilderte der Frau eine Notlage und bat sie um Geld für Benzin. Daraufhin fuhren sie gemeinsam zur Tankstelle und die Frau bezahlte die Tankfüllung des Unbekannten. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die von dem Unbekannten hinterlassene Telefonnummer nicht existiert. Aufgrund der hinlänglich bekannten Vorgehensweise muss laut Polizei von Betrug ausgegangen werden.