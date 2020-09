„Hallo, hier ist die Polizei. In ihrer Nähe wurden gerade zwei Personen festgenommen, daher möchten wir fragen, ob Sie alles verschlossen haben.“ Das hat am Freitag gegen 22.30 Uhr ein Betrüger eine 85-jährige Rödersheim-Gronauerin am Telefon gefragt. Doch die Frau war skeptisch und überreichte zur Sicherheit das Telefonat an ihren Sohn. Der durchschaute die Betrugsmasche und beendete das Telefonat umgehend. Zu einem Schaden kam es daher nicht, teilt die Polizei mit.