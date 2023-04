Eine 61-jährige Römerbergerin ist Opfer eines Trickbetrugs geworden. Der Polizei zufolge schrieb der unbekannte Täter die Frau über einen Messengerdienst auf dem Handy an und gab sich als ihr Sohn aus. Im Glauben, dessen Mobiltelefon sei defekt, überwies sie mehrmals Geld in einer Gesamthöhe von über 7000 Euro. Die Polizei rät, solche vermeintlichen Nachrichten von nahestehenden Menschen zu überprüfen und keinesfalls Geld an ein Bankkonto zu überweisen. Stelle sich heraus, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, solle der Chatverlauf nicht gelöscht und die Polizei verständigt werden.